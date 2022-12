Kate Middleton, vive émotion de la princesse : son hommage en vidéo à la reine à l'approche de Noël

Elizabeth II et Kate, très proches

La duchesse de Cambridge a poursuivi en légende : "Sa Majesté laisse derrière elle un héritage incroyable, qui nous inspire profondément. Le concert de Noël est dédié à elle et à toutes les personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Noël sera très différent cette année, mais nous pouvons nous souvenir de nos traditions. Prenez le temps de ralentir et de fêter avec votre famille et vos amis toutes les choses merveilleuses qui rendent Noël si particulier."

Ce clin d'oeil à la reine était un passage obligé pour Kate Middleton, dont la proximité avec Elizabeth II a toujours été importante. La duchesse et la Souveraine apparaissaient toujours complices et souriantes l'une avec l'autre lors des événements officiels de la famille royale. Des liens indéfectibles qui expliquent pourquoi la reine voyait en la mère de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, une parfaite héritière.