Le roi Charles III de retour en Angleterre : émotion et bain de foule, le souverain réconforte son peuple

Il s'était précipité en Ecosse, au château de Balmoral, pour être au chevet de sa mère. Malheureusement, et bien qu'elle a été entourée par tous ses proches - à l'exception de Kate Middleton et Meghan Markle -, la reine Elizabeth II est morte le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Aujourd'hui, le roi Charles III est de retour à Londres, en Angleterre, et il va se charger de prendre les rênes du pays tout en rendant hommage à celle qui a occupé le trône pendant 70 ans, sa chère et tendre mère. Le pays entre dans une période de deuil jusqu'aux funérailles d'Elizabeth, qui devrait avoir lieu le 19 septembre prochain selon les informations de l'AFP.

Le vendredi 9 septembre 2022, le roi Charles et la reine consort Camilla ont retrouvé le peuple britannique à l'entrée de Buckingham Palace. Ils étaient des centaines et des centaines, regroupés en ces lieux, pour accueillir le couple, espérant pouvoir serrer la main de l'un ou de l'autre. Certains tendaient des fleurs, d'autres entonnaient l'hymne du pays, God save the Queen, en modifiant les paroles spécialement pour Charles : God save the King. Pour assurer la sécurité du souverain et de son épouse, la police avait fait déplacer tout le monde pour créer un passage d'une dizaine de mètres, aux alentours de 13h30, heure à laquelle le roi Charles III a posé le pied à l'aéroport de Northolt.