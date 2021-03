Katherine Heigl convalescente : première apparition publique depuis sa lourde opération

La récente opération de Katherine Heigl a inquiété ses millions de fans. L'actrice leur a finalement donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. L'Américaine a même fait sa première apparition publique depuis l'intervention et révélé l'imposante minerve qu'elle porte désormais autour du cou...

Le 19 mars 2021, Katherine Heigl a été aperçue à l'aéroport LAX de Los Angeles (voir diaporama). L'ex-héroïne de la série Grey's Anatomy était accompagnée de sa soeur Meg. Lunettes de soleil sur le nez et masque sur le visage, Katherine Heigl n'est tout de même pas parvenue à passer incognito parmi les passagers en transit. La faute à la minerve qu'elle porte depuis son opération de l'hernie discale.

"Et bien... Je suis maintenant bionique !! J'ai deux plaques en titane dans le cou et je pourrais me tenir sur la tête pendant des heures... Je ne vais pas essayer mais laissez moi quelques mois et je vous épaterai !!", plaisantait-elle sur Instagram le 17 mars. L'actrice de 42 ans avait publié une photo d'elle assise sur un lit d'hôpital, une minerve autour du cou, juste après l'opération chirurgicale. "Je suis profondément reconnaissante pour l'incroyable équipes de docteurs et d'infirmiers qui m'a sauvée de la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie, et m'a bénie avec un nouvelle vie indolore !"