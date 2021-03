Katherine Heigl : Opérée au cou, elle se fait poser deux plaques en titane

"Que devient Katherine Heigl ?", se demandent peut-être les fans de Grey's Anatomy. L'actrice enchaîne les rôles dans des films et d'autres séries. Elle se remet également d'une opération médicale, et de la pose de plaques en titane dans son cou...

Katherine Heigl compte plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. 3 millions d'internautes désormais informés de son insoutenable douleur au cou, dont elle est parvenue à se débarrasser. L'ex-interprète du personnage du chirurgien Izzie Stevens (dans les saisons 1 à 6 de Grey's Anatomy) s'est fait opérer à son tour. La comédienne de 42 ans a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé à ses followers.

"Et bien... Je suis maintenant bionique !! J'ai maintenant deux plaques en titane dans le cou et je pourrais me tenir sur la tête pendant des heures... Je ne vais pas essayer mais laissez moi quelques mois et je vous épaterai !!, plaisante-t-elle en légende d'une photo d'elle assise sur un lit d'hôpital, une minerve autour du cou. Je suis profondément reconnaissante pour l'incroyable équipes de docteurs et d'infirmiers qui m'a sauvée de la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie, et m'a bénie avec un nouvelle vie indolore !"