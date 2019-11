Katherine Pancol "célibataire" depuis six mois : "Je finis par m'ennuyer"

Katherine Pancol avait pour habitude de faire parler les personnages de ses romans, mais, désormais, elle aussi prend la parole. En promotion pour son livre Bed Bug, la romancière de 65 ans se livre comme rarement. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa vie sentimentale.

Cash, Katherine Pancol lève le voile avec facilité. "Il y a six mois, j'avais un amoureux. En ce moment, je suis célibataire. J'ai souvent quitté les hommes. Je suis difficilement attrapable. Si j'aime partager, je finis hélas par m'ennuyer. J'ai du mal avec l'utilisation du 'on' ou du 'nous'", a-t-elle ainsi confié. Toutefois, même seule, elle se dit aujourd'hui "très heureuse". La romancière, qui dit avoir encore des besoins charnels ("C'est fondamental, le désir, dans une relation"), est ouverte à l'amour, mais ne se force pas. "On me courtise, on m'invite beaucoup ici ou là, mais ça ne me définit pas", dit l'ex de Pierre Lescure. Le fait de vivre entre Paris et New York ne facilite pas non plus la stabilisation...

Au début du mois de novembre, évoquant sur le sujet des violences conjugales, Katherine Pancol avait fait des révélations déchirantes, relatant avoir été violée plus jeune. Celle qui a qui on doit l'énorme succès Les Yeux jaunes des crocodiles avait ainsi expliqué que, pendant un contrat d'intérim, les choses avaient complètement dérapé avec un manager. "Et lors de mon dernier boulot, le type m'a violée. Là, je n'en pouvais plus. Je suis allée le voir, je l'ai menacé en lui demandant six mois de salaire comme avance. J'avais tellement la rage que je suis sortie avec mon chèque et que je pleurais sur le trottoir", disait-elle. Malgré le traumatisme, elle a réussi à aller de l'avant et se bâtir une belle carrière.

Thomas Montet

Les confidences de Katherine Pancol sont à retrouver dans les pages de Gala, dans les kiosques le 21 novembre 2019.