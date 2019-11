Katie Piper défigurée à l'acide : son agresseur à nouveau arrêté

Défigurée après une attaque à l'acide sulfurique commanditée par son ex petit-ami David Lynch, Katie Piper a subi près de 300 opérations réparatrices depuis l'attaque. Son agresseur Stefan Sylvestre lui avait jeté le 31 mars 2008 de l'acide au visage en pleine rue à Londres. Condamnée à perpétuité par la justice Britannique, il avait finalement été libéré après 9 ans de prison pour "bonne conduite". La justice estimait à l'époque qu'il ne constituait plus un danger pour la société. Un coup dur pour le mannequin qui ne comprenait pas la décision de libérer l'homme lui ayant volé son visage. Karma ou non, Stefan Sylvestre a finalement été rappelé à la prison de Highpoint dans le Suffolk seulement 13 mois après sa libération. Selon le Dailymail, il a été appréhendé pour une série de vols de voitures. Il risque donc d'être à nouveau incarcéré dans cette même prison.

Je pouvais sentir mon visage brûler

Son ex petit-ami David Lynch responsable de l'agression a été condamné à perpétuité. L'homme avait dragué Katie sur Facebook. Le mannequin avait confié au Dailymail qu'il avait tenté de la violer deux semaines après le début de leur relation suite à une soirée trop arrosée. Quelques jours plus tard le 31 mars 2008, il avait donné rendez-vous à Katie en lui indiquant qu'il avait un "cadeau" pour elle. C'est ainsi que la jeune femme alors âgée de 24 ans a reçu de l'acide au visage. Elle racontait :"Il m'a jeté le contenu de son gobelet de café au visage. Durant un moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et alors la douleur m'a frappée, une explosion d'agonie comme je n'en avais jamais connue avant. J'ai senti le feu se répandre dans mon corps. Je pouvais sentir mon visage brûler, c'était tellement chaud que j'ai cru que j'allais m'enflammer. J'ai entendu un cri horrible, comme un animal qu'on égorgerait. Puis j'ai réalisé que ça venait de moi."

Désormais mariée à Richard Sutton, Katie Piper a fait preuve d'un courage et d'une détermination à toute épreuve depuis son agression. Devenue aveugle d'un oeil, la jeune femme de 36 ans a depuis fondé une famille et est mère de deux petites filles.