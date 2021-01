Katie Price fait interner son fils handicapé : "Ça me brise le coeur"

Dans un documentaire diffusé lundi 25 janvier 2021 sur BBC One, Katie Price raconte sa vie de maman d'un enfant handicapé. Elle révèle l'avoir placé à plein temps dans un internat spécialisé. La star de télé-réalité britannique se sépare, le coeur brisé, de son fils aîné Harvey.

"Ça me brise le coeur. Je ne veux pas qu'il pense que je me débarrasse de lui", a confié Katie Price au Sun. La star anglaise fait la couverture du nouveau numéro du tabloïd. Elle y explique les raisons qui l'ont poussé à interner son fils de 18 ans, Harvey. L'adolescent séjournera dans une université pour étudiants autistes et souffrant de difficultés d'apprentissage. Sa maman et lui ont cherché le meilleur établissement et fait plusieurs visites pendant 6 mois.

"C'est rageant de penser que je ne le verrai pas tous les jours, mais c'est la meilleure chose pour Harvey et nous devons penser positif parce que je ne veux pas qu'il pense que je me débarrasse de lui. C'est sa chance de mener une vie de manière indépendante, d'apprendre des choses et de socialiser avec d'autres personnes que moi", a déclaré Katie Price au Sun. La maman star songeait déjà à le placer dans un centre de soins spécialisé en début d'année 2019.

Harvey est né de sa relation avec l'ancien footballeur trinidadien Dwight Yorke. Katie Price a élevé le garçon seule. Harvey souffre de dysplasie septo-optique, un syndrome qui l'a rendu partiellement aveugle, d'autisme et du syndrome de Prader-Willi. Cette dernière maladie est la source de ses problèmes de croissance et de son obésité.