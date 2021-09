Kedist Deltour : La jolie Miss face à une terrible épreuve, son compagnon en prison

L'information provient du site belge 7 sur 7. Mercredi dernier, Losene Keita, champion de MMA de 23 ans, a été emprisonné après un simple contrôle de routine par les policiers. Celui qui partage sa vie depuis deux ans avec Kedist Deltour, élue Miss Belgique 2021 au mois de mars dernier, a vu sa vie basculer lorsque des agents l'ont contrôlé et remarqué "qu'un billet d'écrou était émis contre lui", précise le site d'informations. En effet, Losene Keita a un passé de bagarreur : il mettait volontiers ses talents à profit, lorsqu'il se battait dans la rue. Des rixes organisées que Losene Keita avouait, dans une récente interview, appartenir au passé. Pourtant, c'est bien pour ces faits là, vieux de 2016, qu'il a été incarcéré !

"Il lui reste une peine de 5 mois de prison à effectuer après avoir été condamné en février 2020 par contumace. Le motif de cette condamnation: une participation à des combats de rue en 2016 à Courtrai", nous informe encore 7sur7. Cette interpellation a bien évidemment pris de court l'avocat de l'accusé, Maître Thomas Vandemeulebroucke : "Depuis 2016, il n'en avait plus jamais entendu parler et n'a jamais été impliqué dans aucun autre fait. C'est terrible que cinq ans plus tard, il soit soudainement jeté en prison pour cela", a-t-il lancé à nos confrères.