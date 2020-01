Miss Belgique 2020, le concours truqué ? Une candidate s'insurge

Samedi 11 janvier 2020 se déroulait l'élection de Miss Belgique 2020, au Proximus Theater à La Panne. Une élection remportée par Céline Van Ouytsel (Miss Anvers), jeune femme de 23 ans titulaire d'un diplôme de droit. Et elle n'a pas simplement marqué le concours grâce à sa victoire, mais aussi pour sa chute mémorable sur scène et son soutien-gorge qui est tombé. Quoi qu'il en soit, durant plusieurs semaines, 32 reines de beauté se sont préparées pour cette grande soirée. Mais, selon l'une des jeunes femmes, cela était inutile car le concours est truqué.

Cindy Wetzels, 23 ans, s'est confiée au site Sudinfo. Et la jeune femme, qui n'est pas allée au-delà du premier tour, n'a semble-t-il pas digéré sa victoire. "C'est une mascarade. Le défilé n'a servi à rien. Tout était défini à l'avance. Je dirais aux futures candidates de ne jamais participer", a-t-elle expliqué à nos confrères. Pour l'heure, le comité d'organisation n'a pas encore réagi à ces déclarations.

On peut dire que cette année, le concours a beaucoup fait parler de lui. En plus des péripéties de la gagnante, le voyage d'intégration en Egypte avait viré au cauchemar. Dès le lendemain de leur arrivée, certaines avaient été victimes de diarrhées et de douleurs au ventre. L'une d'entre elles avait même fait un malaise vagal lors d'un shooting. Darline Devos, organisatrice de Miss Belgique depuis 2015, s'était vite exprimée auprès du quotidien Het Laatste Nieuws. "Deux filles ont soudainement eu des crampes abdominales et de la diarrhée. Je leur ai immédiatement donné un médicament naturel. Trois pilules pendant trois jours", avait-elle expliqué. Et de préciser qu'ensuite, quatre autres candidates étaient à leur tour tombées malades, probablement à cause de la consommation d'eau du robinet.