Keen'V inscrit sa mère à Incroyables Transformations, elle déteste le résultat

Keen'V est l'un des invités de l'émission de relooking Incroyables Transformations. Ce n'est pas pour se donner une nouvelle image qu'il participe au programme d'M6 mais pour venir en aide à sa mère, Valérie. "Elle aurait bien besoin d'un relooking parce que vestimentairement parlant, ce n'est pas possible", a-t-il annoncé, d'emblée dans un teaser dévoilé par la chaîne.

Il explique à la maquilleuse Léa Djadja, le coiffeur Nicolas Waldorf et la styliste Charla Carter, les experts de l'émission, que sa mère refuse catégoriquement de porter des couleurs. Avouant quelques complexes, notamment au niveau des rides, Valérie a pu bénéficier de quelques injections d'acide hyaluronique, par le chirurgien plasticien Frédéric Lange.

Dans l'extrait dévoilé sur le compte Twitter de la chaîne, on peut d'ores et déjà admirer le travail des experts et voir le nouveau style de Valérie. "Je suis stressé pour elle, en fait. J'ai hâte de voir le résultat. Je n'ai pas peur que ça ne lui plaise pas (...) Je me sens stressé parce qu'elle est difficile, elle n'aime pas le changement. Et puis elle est un peu dure avec elle-même. Donc j'ai hâte de la voir", s'impatiente Keen'V, lorsque sa mère surgit enfin.

"Ça te grandit. Ça te va vachement bien ! Vraiment, c'est magnifique, s'extasie le chanteur. "Je n'ai pas l'impression que ce soit ma maman. Cette dame c'est ma mère. Il fallait y penser avant !" Mais, catastrophe : Valérie n'a pas l'air ravie de son incroyable transformation. "Je n'aime pas. Je n'aime pas ma coiffure", déplore-t-elle, très touchée par cet énorme changement.

Après un petit temps d'adaptation, Valérie a finalement l'air de se faire à sa nouvelle image. Elle dit aimer finalement la couleur de ses cheveux et accepte de porter moins de noir à l'avenir. "Je n'ai pas l'habitude d'être maquillée, mais c'est très joli, ceci dit", a-t-elle finalement expliqué.