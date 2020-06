Incroyables Transformations : Une ancienne candidate de Koh-Lanta métamorphosée

Révélée lors de la saison 15 de Koh-Lanta, en 2016, Carole a opéré un grand retour sur le petit écran ce lundi 1er juin 2020, à l'occasion d'un nouvel épisode d'Incroyables Transformations. L'ancienne aventurière a accepté de se faire relooker sous les conseils de l'un de ses amis, lequel lui reprochait son style un peu trop sportif, elle qui a longtemps officié en tant que maître nageuse.

Reconvertie depuis en tant que secrétaire, Carole n'a cependant pas quitté ses joggings et ses sweats, ce qui lui a valu de recevoir des remontrances de son patron. Elle avait donc plus que jamais besoin de l'aide des experts afin de ne pas perdre son emploi et a donc accepté de passer entre les mains de la maquilleuse Léa Djadja, du coiffeur Nicolas Waldorf et de la styliste Charla Carter pour s'offrir un nouveau look.

D'entrée, l'équipe sait qu'elle va avoir du fil à retordre avec cette nouvelle cliente comparée avec humour à Michel Polnareff. "Souvent, on m'arrête dans la rue pour me demander une photo", admet-elle d'ailleurs. Plus sérieusement, Carole voit en sa manière de s'habiller un clin d'oeil à l'émission de TF1, très chère à son coeur. "J'ai fait l'aventure de survie et j'ai toujours porté ce jogging, depuis j'achète toujours le même", explique-t-elle sous l'oeil ahuri de ses interlocuteurs. "Je l'adore, il me rappelle mon aventure, c'était tellement génial, je me sens vraiment bien dedans. Je ne veux que personne me le pique !" Pas de soucis à se faire de ce côté là au vu des visages perplexes des experts, lesquels ont même plutôt hâte de lui ôter. Consciente de devoir faire un effort vis-à-vis de sa carrière professionnelle, Carole est donc fin prête à faire ressortir sa féminité. Talons hauts, maquillage, et tenue élégante sont les ingrédients pour la métamorphoser.

Mais avant, Carole a fait appel au chirurgien plasticien de l'émission afin de gommer certaines rides. Ce dernier lui propose d'avoir recours à la mésothérapie, un procédé médical qui va injecter sous la peau des substances avec des vitamines et des anti-oxydants. Dès la première séance, de premiers résultats sont visibles. Une fois ce rendez-vous terminé, elle a retrouvé les autres experts pour finir sa transformation. Nicolas Waldorf a souhaité enlever son blond peroxydé aux racines foncées pour retrouver sa teinte naturelle, plus brillante. Charla Carter lui a appris à s'habiller en working-girl moderne à l'aide d'un tailleur pantalon et Léa Djadja lui a fait un maquillage plutôt naturel en harmonie avec les traits de son visage. Oubliée donc la femme qui est arrivée avec son jogging préféré, un simple tee-shirt et des baskets. C'est une nouvelle Carole que les téléspectateurs ont découverte en fin d'émission. Un changement qui a beaucoup plu à la principale intéressée. Sa fille Camille, présente pour découvrir la découvrir, est également apparue très émue face au renouveau de sa mère.

Encore un challenge relevé haut la main pour les experts !