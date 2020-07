Keith Richards : Son ex-gendre mort après avoir été accusé de voyeurisme

La triste nouvelle de cette fin de semaine concerne Keith Richards. La famille du guitariste des Rolling Stones est en deuil. Son ex-gendre Dominic Jennings est mort heurté par un train, deux jours après avoir été arrêté pour voyeurisme sur des adolescentes.

Le drame s'est produit mercredi 22 juillet 2020, à 7h du matin. Dominic Jennings a été percuté par un train sur une voie ferrée de la gare de Chichester, dans le comté de Sussex de l'Ouest. L'ex-mari de la fille de Keith Richards et Anita Pallenberg, Angela (prénommée Dandelion à sa naissance), avait 45 ans. Dominic et Angela s'étaient unis en 1998. Angela a retrouvé l'amour et s'est récemment fiancée à Graham Whitney, avec qui elle a deux enfants, Ava et Otto (9 et 6 ans).

Deux jours avant sa mort, Dominic Jennings avait été arrêté par la police après un incident au parc Hotham, dans la ville de Bognor Regis, toujours dans le comté de Sussex de l'Ouest. Des locaux l'ont confronté pour avoir tenté de regarder sous les jupes de jeunes filles. Dominic Jennings aurait également tenté d'amadouer les adolescentes pour qu'elles s'éloignent de leurs parents.