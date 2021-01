Kelly Helard épuisée par sa fille, repoussé par son fils : son moral est au plus bas

Le 27 décembre 2020, Kelly Helard a vu son bonheur se multiplier. Neymar et elle ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Lyana. Malgré son immense joie, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) n'a pas caché que ce n'était pas simple tous les jours.

Le 11 janvier 2021, l'ancienne candidate des Ch'tis a en effet voulu faire savoir à ses abonnés que la maternité n'était pas toujours aussi simple que certaines voudraient le faire croire. Parfois surviennent de grosses baisses de moral pour diverses raisons et Kelly Helard en sait quelque chose. Depuis la venue au monde de Lyana, la jeune femme de 29 ans doit se faire à son nouveau rythme à la maison. Mais pour l'heure, elle a bien du mal à passer du temps avec les deux hommes de sa vie : son mari Neymar et leur fils Lyam (5 ans).

"Je suis heureuse d'avoir ma fille et mon fils. Mais ne pensez pas que tout est beau, tout est rose. Car je ne veux vous montrer que le beau côté de la chose. On ne se prépare pas à cette situation... Et pourtant, on est déjà passé par là", a tout d'abord écrit Kelly Helard en story Instagram. Elle a ensuite révélé qu'elle était épuisée physiquement et moralement : "La fatigue prend le dessus et je ne vois plus Neymar car on se croise. Il dort le jour et moi la nuit (ou même quand je suis réveillée, j'allaite donc c'est comme si j'étais HS) et je le vis très mal. Sans oublier mon fils qui me fait des crises de jalousie je pense. Il me repousse. Je me demande pourquoi il réagit ainsi. Hier, ça a été très dur mentalement car aucune maman ne mérite d'avoir ce sentiment que son enfant la déteste."

Espérons pour Kelly que la situation évoluera prochainement pour qu'elle puisse profiter pleinement de toute sa jolie famille.