Kelly Helard révèle la mort d'un bébé : "J'avais des jumeaux, j'en ai perdu un"

A partir du 17 août 2020, Kelly Helard sera de retour sur TFX dans des épisodes inédits de Mamans & célèbres. A cette occasion, la jeune femme de 29 ans s'est confiée auprès de nos confrères de Télé Star. Et elle a fait une triste révélation sur sa première grossesse.

Il y a quatre ans, Kelly Helard et Neymar sont devenus les heureux parents d'un petit garçon prénommé Lyam. Un grand bonheur dans leur vie. A l'époque, elle avait pris 35 kilos durant sa grossesse. Et ce n'était pas uniquement parce qu'elle ne surveillait pas assez son alimentation. Pour la première fois, l'ancienne candidate des Ch'tis (W9) a révélé avoir perdu l'un de ses bébés : "Durant ma première grossesse j'avais des jumeaux, j'en ai perdu un au troisième mois. Mon corps a été transformé", a-t-elle confié à Télé Star.

Fort heureusement, sa deuxième grossesse se passe à merveille. Le 10 juillet dernier, Kelly Helard a révélé en photo et en vidéo qu'elle était enceinte de son deuxième bébé. "Le confinement. On ne s'est jamais engueulé. On s'est retrouvé tous les trois et on était complices. C'est lui qui m'a demandé à ce qu'on commence à essayer d'avoir un autre enfant. Je voulais tomber enceinte après les vacances, mais je m'étais dit que ça mettrait du temps. Finalement, je suis tombée enceinte directement (rires). J'étais choquée que ça arrive aussi vite, mais super contente parce que c'était un bébé voulu", a confié la belle brune lors de son interview pour Purepeople, réalisée le 3 août 2020.

A Télé Star, elle a ajouté qu'elle avait pris quatre kilos en quatre mois de grossesse. "Je veux une mini moi. Mon fils ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. J'aimerais une fille qui me ressemble aussi", a-t-elle conclu quand on lui a demandé si elle préférait avoir une petite fille ou un petit garçon. Mais il faudra attendre pour connaître le sexe du bébé. Sur Instagram, Kelly avait dévoilé qu'elle ne le dirait qu'à la naissance du bébé. Cela n'empêchera pas ses fans de faire quelques pronostics.