Kelly Vedovelli recadrée par Cyril Hanouna : elle quitte le plateau en direct !

L'ambiance était tendue sur le plateau de C que du kif (C8), mardi 26 mai 2020, lorsqu'un débat a eu lieu concernant les haters. Kelly Vedovelli a poussé un coup de gueule et s'est retrouvée bien seule face à ses collègues et Cyril Hanouna qui l'a rappelée à l'ordre. Résultat, elle a quitté le plateau en plein direct.

Si le débat a évoqué les commentaires négatifs envoyés aux chroniqueurs sur les réseaux sociaux, c'est parce que Raymond a été pris à parti sur Twitter après avoir débattu sur la polémique autour de Camélia Jordana et Christophe Castaner la veille dans l'émission. Kelly Vedovelli n'a alors pas caché bloquer régulièrement certains abonnés qui vont trop loin et a évoqué le harcèlement scolaire : "Je voudrais juste remettre les choses à leur place ! À aucun moment on ne s'est plaint ! On ne se plaint pas, c'est juste qu'à un moment donné, quand une personne vous insulte sur les réseaux sociaux, moi je pense à toutes les personnes que ça atteint. Il y en a beaucoup ! Il y a des gens au collège, au primaire, au lycée, qui se font harceler gratuitement, et je pense que nous, comme on a un public, ça peut être sympas pour les gens qui souffrent de justement prendre la parole !"

Une comparaison pas vraiment appréciée par Cyril Hanouna qui a expliqué, en gros, qu'en tant que personnalité publique, il était normal de recevoir et d'accepter les mauvaises critiques. Tous les autres chroniqueurs ont ensuite donné leurs avis et lorsque Jean-Michel Maire a de son côté juré qu'il ne bloquait jamais ses abonnés, la jolie blonde a répondu : "Et quand un mec te dis 'grosse p**e, suc**, poufia**e' ?!"

Face à ces mots, Cyril Hanouna a rappelé Kelly Vedovelli à l'ordre et a fait une boutade qui n'est pas passée : "Allez sortez, on ne peut pas dire ça à l'antenne Kelly, on n'est pas sur NRJ12..." La chroniqueuse, à la surprise générale et surtout de l'animateur, est vraiment partie et a débranché son micro, certainement vexée de ne pas être comprise et d'avoir été rabaissée. Si Kelly Vedovelli n'a donc pas pu compter sur ses collègues, elle a en revanche reçu de nombreux messages de soutien sur Twitter.