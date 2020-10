Kelly Vedovelli : Superbe pour Halloween, sa jupette en montre un peu trop...

Kelly Vedovelli n'en finit plus de faire tourner des têtes ! Jeudi 29 octobre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna et ses chroniqueurs célébraient Halloween. Pour l'occasion, tous s'étaient déguisés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie Kelly Vedovelli a fait sensation, encore une fois, auprès des téléspectateurs.

C'est en petit top noir habillé d'un perfecto en cuir également noir mais à imprimés multiples et colorés, courte jupette en tulle orange laissant par moment apparaître ses fesses, bottes et chapeau noir que l'ancienne DJette de TPMP devenue chroniqueuse de l'émission s'est présentée. Un costume pas vraiment évident à deviner... "Très sympa la tenue, mais vous êtes en quoi ?", lance Cyril Hanouna. Et la belle Kelly Vedovelli de répondre : "Ça ne se voit pas ? Je suis en sorcière déguisée en clown !" Et l'ancienne camarade d'Agathe Auproux d'avouer avoir "un petit peu créé un format, un concept" comme l'a avancé l'animateur.

Kelly Vedovelli sexy en sorcière à la jupette courte

Si Cyril Hanouna a trouvé cette tenue "pas mal", les internautes étaient de leur côté beaucoup plus enthousiastes. Sur Twitter, ils étaient nombreux à être tombé sous le charme de cette séduisante sorcière. "Magnifique", "Tu es super belle ce soir", "Resplendissante", "Vraiment trop belle", "Très sexy", "Superbe mais le public va voir ses fesses du coup", peut-on lire sur le site de micro-blogging après son arrivée remarquée sur le plateau.

Ce n'est pas la première fois que la jeune femme fait sensation. Lundi 12 octobre 2020, toujours dans Touche pas à mon poste sur C8, Kelly Vedovelli avait créé la surprise en affichant un tout nouveau look à l'antenne. La jeune femme avait troqué sa chevelure blond platine contre un brun qui se rapproche nettement plus de sa couleur naturelle. "Je ne me sentais vraiment pas bien dans ma peau et j'avais envie de me retrouver. Là, c'est moi. Avant c'était une fille qui se décolorait les cheveux. Là ce sont mes cheveux", expliquait-elle, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une perruque. Un nouveau look naturel qui avait fait son effet !