Kelly Vedovelli transformée : nouveau look "saisissant", fini les artifices !

Surprise dans Touche pas à mon poste (C8) lundi 12 octobre 2020 ! Cyril Hanouna, ses chroniqueurs et les téléspectateurs de l'émission ont découvert le nouveau look de Kelly Vedovelli. L'ancienne DJette de l'émission qui officie désormais comme chroniqueuse change de tête.

Exit le blond, la jeune femme de 30 ans a opté pour un brun qui se rapproche nettement plus de sa couleur naturelle, sans toucher à la longueur de ses cheveux. "Elle a décidé de changer de style. C'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Et attention, je vous le dis, on ne l'a pas reconnue. Ce n'est pas une perruque, ce sont ses vrais cheveux. Elle sera comme ça pendant un bon bout de temps là. C'est un changement de ouf", a lancé Cyril Hanouna, tandis que la belle Kelly Vedovelli était encore de dos sur le plateau, prête à dévoiler son nouveau visage.

Le nouveau look de Kelly Vedovelli divise

"Je ne me sentais vraiment pas bien dans ma peau et j'avais envie de me retrouver. Là, c'est moi. Avant c'était une fille qui se décolorait les cheveux. Là ce sont mes cheveux", a expliqué la jolie Bella du clip de Gims.

Ses camarades chroniqueurs sont unanimes : Kelly Vedovelli est sublime. "Bonne longueur, bonne dynamique dans les cheveux, c'est parfait", a lancé Maxime Guény, un brin amusé mais sincère dans ses compliments. "Magnifique", a poursuivi Jean-Michel Maire, suivi de Cyril Hanouna qui "adore" ce changement "saisissant". "Et tant qu'elle est bien dans sa peau", a conclu Géraldine Maillet qui valide elle aussi ce nouveau look capillaire.

Du côté des internautes, les avis sont plus mitigés. "Resplendissante", "sublime", "trop belle" et même "plus jeune" selon certains, tandis que d'autres préféraient la belle Kelly Vedovelli en blonde. "Sans sa chevelure blonde, ce n'est plus Kelly", "Beaucoup plus jolie et incendiaire avant", lancent-ils.