Kendall et Kylie Jenner : Accusées de ne pas payer des employés au Bangladesh

Le coronavirus et le confinement ont forcé la planète Mode à s'arrêter. La pandémie a affecté de nombreuses marques, contraintes de freiner leur production. Kylie et Kendall Jenner, par exemple, étaient accusées d'avoir arrêté de payer les employés d'ateliers au Bangladesh. Elles réagissent et nient en bloc.

Kendall + Kylie a enfin commenté les soupçons de non-paiement d'ateliers de fabrication de vêtements au Bangladesh. La marque qui porte le nom des deux soeurs Jenner a publié un communiqué sur les réseaux sociaux : "Nous souhaitons réagir à la rumeur malheureuse et fausse selon laquelle la marque Kendall + Kylie appartient au groupe Global Brands Group et a cessé de payer les employés d'ateliers au Bangladesh à cause du Covid-19. C'est faux. La marque Kendall + Kylie appartient à 3072451 Canada Inc., pas à Global Brands Group. La marque a travaillé avec CAA-GBC [la division de licence d'exploitation de CAA, Creative Artists Agency, une des agences de management de stars les plus influentes de la planète, NDLR] dans un cadre de vente et développement, mais nous n'avons actuellement aucune relation avec GBC."