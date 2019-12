Kendall Jenner et Harry Styles : Les ex règlent enfin leurs comptes

Plusieurs millions de fans ont admiré le couple que formaient Kendall Jenner et Harry Styles. Les deux ex se sont retrouvés en tête-à-tête et sont passés aux aveux, au cours d'une discussion à la fois torride et écoeurante...

Cette semaine, James Corden a confié les rênes de son émission télé, The Late Late Show With James Corden (diffusée sur CBS), à Harry Styles. Pour son intérim, le chanteur, acteur de 25 ans ex-membre du groupe One Direction a reçu l'actrice (et fille de Diana Ross) Tracee Ellis Ross ainsi que Kendall Jenner. Cette dernière et lui se sont prêtés à la séquence Spill Your Guts or Fill Your Guts ("Crache le morceau ou gave toi" en anglais).

Le principe : répondre à des questions délicates ou manger des mets rebutants sous le regard des convives.