Kendall Jenner poursuivie en justice : elle empoche un gros chèque sans assurer ses missions

Elle conserve, d'année en année, le titre de mannequin le mieux payé du monde. Mais Kendall Jenner aurait-elle besoin d'une petite enveloppe supplémentaire pour assurer ses arrières ? Comme nous l'apprend le site américain TMZ, la jeune femme de 25 ans a bien empoché l'argent d'une campagne qui nécessitait deux interventions de sa part... mais elle n'en a assuré qu'une. Le malheureux client ? L'entreprise de mode italienne Liu Jo, fondée en 1995 par les frères Marchi.

L'affaire se règlera donc en justice. Liu Jo poursuit Kendall Jenner après l'avoir grassement payée 1,5 million de dollars, plus un bonus de 20% de frais de service, pour deux photoshoots. Le premier a bien eu lieu en 2019, pour la collection printemps-été 2020 de la griffe. Le deuxième, collection automne-hiver 2020, devait hélas prendre place en mars 2020 à Londres, en Angleterre, au moment où la planète a été mise sous verre, en raison de la pandémie de Covid-19. Ce qui explique que Kendall Jenner n'ait pas pu se rendre sur les lieux, étant interdite de traverser les frontières comme le reste de l'humanité.

Selon les représentants de Liu Jo, Kendall Jenner aurait depuis refusé toute offre de compromis. La grande soeur de Kylie Jenner a également été informée qu'elle était en violation de son contrat et que celui-ci prenait fin. La marque italienne n'a malheureusement pas reçu de remboursement en échange. The Society Management, qui représente le modèle, affirme au contraire que sa cliente a continuellement proposé d'autres dates et des lieux alternatifs pour que l'accord soit rempli, un peu plus tard, malgré la pandémie de Covid-19. Elle aurait également offert, à plusieurs reprises, d'honorer ses engagements. Quant à savoir qui dit vrai et qui dit faux, il faudra attendre que la justice prenne une décision...