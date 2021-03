Kendall Jenner terrorisée : un homme s'introduit chez elle, un autre organise son assassinat

Et ce n'est pas tout ! Kendall Jenner est la cible d'un autre harceleur. Celui-là s'est introduit chez elle, à West Hollywood, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021. Une fois dans le jardin, l'homme de 27 ans s'est approché de la maison et a frappé aux fenêtres en hurlant le prénom du top model. Il s'est ensuite déshabillé et a tenté de plonger, entièrement nu, dans sa piscine. Des agents de sécurité présents sont intervenus et l'en ont empêché.

Arrêté et mis en examen pour une infraction d'intrusion, l'homme a passé 6 heures en détention avant d'être relâché.

Ce cas d'intrusion n'est pas le premier dont Kendall Jenner et les membres de la famille Kardashian sont victimes. Fin février, un homme a tenté d'entrer par effraction chez la grande soeur de Kendall, Kim Kardashian. L'intrus a passé le premier portail de sécurité et accédé à la communauté clôturée où se situe la villa de Kim Kardashian, à Hidden Hills. Des agents de sécurité sont intervenus avant qu'il ne s'approche de son domicile et ont appelé la police. L'homme leur a confié qu'il venait voir Kim Kardashian et l'a présentée comme étant son épouse.