Kendji Girac papa, il dévoile un rare moment de tendresse avec sa petite Eva Alba : "C'est la magie de Noël..."

Mais qui est la compagne de Kendji Girac ?

Le plus beau des cadeaux, Kendji Girac ne l'a pas ouvert après avoir réveillonné en famille. C'est en janvier 2021 que le chanteur, connu depuis sa victoire dans la 3e saison de The Voice, est devenu papa pour la première fois. L'identité de la maman, en revanche, est toujours un mystère, même un an, presque, après l'accouchement. "Elle ne veut pas se mettre en avant, avait expliqué son compagnon dans les pages du magazine Paris Match. C'est son choix. Je suis plutôt d'accord avec elle. Vivons bien, vivons cachés. C'est sa façon de vivre quelque chose de compliqué : être la femme d'un chanteur qui est toujours parti. C'est sa façon d'apprécier notre couple, être en retrait et être présente pour moi, comme elle le fait très bien d'ailleurs." Quant à savoir si elle était là, avec son chéri et sa fille, le 16 décembre à Disneyland... mystère !