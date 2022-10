Kendji Girac en couple : pourquoi il refuse de présenter sa femme

En juin 2021, déjà, Kendji Girac s'expliquait déjà chez nos confrères de Paris Match sur sa relation amoureuse très secrète : "Je comprends que ça intrigue, mais on ne la verra pas. Si je pouvais ne pas en parler, je le ferais. Mon travail, c'est mon travail. Le reste me regarde", avait-il insisté.

Côté carrière, Kendji Girac vit une année 2022 bien remplie car il a juré de The Voice Kids qui s'est achevé le samedi 8 octobre dernier avec la victoire de Raynaud. Il a également fait ses débuts d'acteur dans le rôle Zack, un jeune homme illettré dans le téléfilm Champion également sur TF1. Le chanteur sortira également son nouvel album L'Ecole de la vie le vendredi 11 novembre prochain où figure le titre Eva dédié à sa fille. "J'ai osé sur cet album. On prend un peu d'âge, on a envie de parler d'autres choses, de nos sentiments, et de ce que l'on aime le plus", a-t-il confié face à Bernard Montiel sur RFM ce samedi 15 octobre.