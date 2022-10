"C'est le bordel de partout" : Kendji Girac évoque son rôle de papa et ne cache pas avoir été "terrorisé"

A la maison, le chanteur (de son vrai nom Kendji Maillé) a également vu son quotidien être bousculé par l'arrivée de sa petite fille, et surtout de ses innombrables jouets. "Dans le salon, il y a plein de jouets. C'est le bordel de partout mais je me régale" confie-t-il avec affection avant d'ajouter : "Devenir père, ça change un homme : on devient un peu plus posé. Les premières pensées du matin vont à la petite princesse parce que l'on veut, bien sûr, lui offrir le meilleur confort possible.".

Impatient de pouvoir faire découvrir à son public son prochain album L'Ecole de la vie (qui sortira le 11 novembre 2022), il indique : "J'ai osé sur cet album. On prend un peu d'âge, on a envie de parler d'autres choses, de nos sentiments, et de ce que l'on aime le plus". Sur Twitter, il révèlera d'ailleurs le track by track de ce nouvel album le 15 octobre 2022 à 18 heures.