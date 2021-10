Kenza Saïb-Couton accusée de mettre son bébé en danger : une publication dérange, elle se défend

Contrairement aux influenceurs, Kenza Saïb-Couton n'est pas franchement habituée aux remarques déplacées de la part de certains internautes. Elle a toutefois fini par goûter à ce revers de la médaille dans la soirée de jeudi 14 octobre 2021. La comédienne star de Demain nous appartient a en effet reçu une vague de messages lui conseillant de faire plus attention à son bébé Naël, né le 10 juillet. Des conseils pas si bienveillants que ça pour Kenza Saïb-Couton. L'actrice n'a en effet pas apprécié d'être jugée mauvaise mère.

Tout a commencé à cause d'une publication où l'on pouvait voir son fils installé dans sa poussette, sans être attaché. La jolie maman n'a que très peu apprécié que les internautes se permettent alors de l'interpeller sur le sujet. Ainsi, elle leur a répondu en story Instagram, sans cacher son agacement. "Avis à la police d'Instagram : mon fils a passé deux minutes dans sa poussette, le temps que j'enfile le porte bébé, alors keep calm. Et oui, on l'attache. C'est ouf de toujours pointer du doigt les gens. Zen les potes", a-t-elle commenté sur une photo d'elle en train de lever les yeux au ciel, preuve de son exaspération. Kenza Saïb-Couton a également pris soin de relayer quelques commentaires qu'elle a reçus.

Et pour elle de déclarer toujours contrariée : "Le pire c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais rien envoyé comme message et n'ont jamais rien commenté et d'un seul coup, ils attendent et disent : 'oh pu****, elle n'a pas attaché son enfant !' Hashtag 'mauvaise mère', hashtag 'attention', hashtag 'accident'. Relax !"

Mise à part cette parenthèse désagréable passée sur les réseaux sociaux, Kenza Saïb-Couton est sur un petit nuage. Avec son compagnon Arnaud Baillet, elle est comblée par l'arrivée du petit Naël dans leur vie. La comédienne a par ailleurs repris les tournages de Demain nous appartient qu'elle avait désertés pendant sa grossesse.