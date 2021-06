Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) enceinte : elle immortalise les "derniers instants" de sa grossesse

Pour rappel, c'est le 5 mars 2021 que Kenza Saïb-Couton a annoncé sa grossesse. "C'était secret défense, personne ne le savait autour de moi. Ce qui facilite énormément les choses : c'est que, couvre-feu oblige, avec les collègues de travail et toutes les précautions sanitaires prises sur le tournage, on ne se voyait qu'au boulot, donc pas de regard suspect si jamais le vendredi soir, tu veux aller boire un coup (...). J'ai pu éviter tous les soupçons des collègues et des copains", avait-t-elle confié lors d'un live sur Instagram le 21 mars.

La comédienne a depuis quitté provisoirement la fiction quotidienne étant donné que son personnage de Soraya Beddiar ne tombera pas enceinte.