Kev Adams a pris du poids "extrêmement vite" : "J'ai encore du mal avec mon image"

Il n'est pas rare d'entendre des comédiens confier qu'ils n'aiment pas se voir à l'écran. Manifestement, Kev Adams fait partie de ceux-là. Dans une nouvelle interview "Le monde d'après", accordée au magazine Gala du 22 avril 2021, l'humoriste a révélé son "petit secret inavouable" à Nikos Aliagas...

"J'ai très peu de miroirs chez moi. J'ai encore du mal avec mon image. Je n'ai jamais vraiment aimé me regarder", a révélé le jeune acteur, qui s'apprête à fêter ses 30 ans. Kev Adams apprécie d'autant moins son reflet qu'il se trouve "difforme avec des petits yeux" : "C'est très particulier l'image qu'on a de soi parfois. J'ai peut-être fait ce métier aussi pour m'accepter d'une certaine façon." Toujours en évoquant son physique, la star des films Les Nouvelles Aventures d'Aladin et Alad'2 a expliqué qu'à sa grande surprise, il ressemble "de plus en plus à (ses) parents" : "Plus je vieillis, plus je parle comme eux. Et je ressemble de plus en plus à mon père."

La crise sanitaire pourrait bien avoir compliqué la relation que le comédien entretient avec son corps puisqu'il a confié avoir découvert qu'il pouvait "grossir extrêmement vite". Une prise de poids visiblement liée au confinement, et qu'il avait déjà déplorée sur son compte Instagram en mars dernier avec dérision : "Quelqu'un peut m'aider à retrouver ce mec ? J'ai son sosie en surpoids chez moi."

Un sosie qui a malgré tout repris le chemin des plateaux puisque Kev Adams vient de finir le tournage express du film Haters, qu'il a co-écrit avec Stéphane Marelli, et dans lequel il a réuni nombre d'acteurs : Philippe Lacheau, Fred Testot, Audrey Fleurot, Franck Dubosc, Nadia Fares, Elie Semoun...