Kev Adams et Cyril Hanouna réconciliés ? La jolie déclaration de l'humoriste

Cyril Hanouna surprenait tout le plateau et les téléspectateurs de Touche pas à mon poste lundi 11 novembre 2019 en déclarant qu'il n'était plus ami avec son acolyte de toujours, l'humoriste Kev Adams.

"Non, ce n'est plus mon ami, mais vous savez, dans le métier, ça va très vite !", déclarait-il à l'ensemble de ses chroniqueurs, les laissant sous le choc et gênés par cette annonce soudaine.

Mardi 12 novembre 2019, Kev Adams a publié sur ses comptes Instagram et Twitter un post à l'attention de l'animateur. Et c'est une petite déclaration d'amour, empreinte d'humour, que le jeune homme a tenu à adresser au présentateur phare de C8. En effet, sur une chanson de James Blunt, le jeune homme a posté une vidéo sur laquelle on peut voir défiler des photos d'archives en noir et blanc, revenant sur leurs longues années d'amitié. En légende, il écrit simplement : "Moi, je t'aimerai toujours..."