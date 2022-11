Kevin Guedj séparé de Carla Moreau et éloigné de leur fille Ruby : "Ce n'était pas ce qui était prévu..."

Voilà quelques semaines que Carla Moreau et Kevin Guedj ont officialisé leur rupture sur les réseaux sociaux, moins d'un an après leur mariage. Sans rentrer dans les détails, la jolie blonde de 25 ans évoquait alors une situation "inévitable". Depuis, elle ne cache pas à ses abonnés vivre des jours difficiles, se dévoilant parfois au bord des larmes. Pour Kevin Guedj en revanche, tout semblait aller pour le mieux. Le célèbre candidat de télé-réalité était même soupçonné d'avoir déjà retrouvé l'amour. Chose qu'il avait fini par démentir. Son ami Paga a tout de même rapporté qu'il avait "consommé son divorce" avec Carla. "Connaissant Kevin, il est séparé et célibataire, tu penses bien... On l'appelle le Jaguar... Tu penses bien qu'il a continué et que, voilà, il a repris un petit peu son rôle", avait-il balancé dans Le Morning sans filtre de Guillaume Genton sur Virgin Radio.

Tout n'est toutefois pas si rose pour le Marseillais qui souffre comme son ex de devoir se séparer de sa fille Ruby (3 ans). Car oui, depuis la rupture, une garde partagée de l'enfant a été mise en place. Dans la journée de lundi 14 novembre, Kevin Guedj a donc confié son ressenti vis-à-vis de cette situation particulière à l'occasion d'un question/réponse réalisé sur Instagram. "On ne va pas se mentir, ne pas voir Ruby, c'est très dur. Maintenant, on aime notre fille et sur ça, on est raccord à 100 %", a-t-il expliqué.

Pour le bien de leur fille, les jeunes parents n'ont d'ailleurs pas l'intention de se déclarer la guerre. Bien au contraire. "Le but est de ne pas être en dispute avec Carla. On se respecte, on s'est amenés beaucoup de bonheur tous les deux. À présent, chacun fait sa vie de son côté. Je lui souhaite que du bonheur pour la suite de sa vie", a-t-il encore déclaré. Et en attendant de tourner définitivement la page, Kevin Guedj se consacre entièrement à ses projets professionnels. "Je vais de l'avant, à fond dans le travail. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais c'est comme ça, c'est la vie", a-t-il conclu.