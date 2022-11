Carla Moreau séparée de sa fille Ruby : l'ex de Kevin Guedj au bord des larmes pour confier sa douleur

Deux salles, deux ambiances ! Depuis l'annonce de leur séparation, Carla Moreau et Kevin Guedj n'ont plus du tout la même vie. Ce dernier semble avoir retrouvé avec plaisir son statut de célibataire - et sa réputation de jaguar qui lui a longtemps collé à la peau comme l'a révélé Paga tout récemment - et multiplie les sorties festives. Pour sa désormais ex en revanche, c'est la grosse déprime.

En effet, Carla Moreau a de son côté beaucoup de mal à accepter la situation, notamment vis-à-vis de sa fille Ruby, âgée de 3 ans. Et pour cause, elle doit maintenant se résoudre à s'en séparer régulièrement afin de maintenir une garde partagée cordiale avec Kevin Guedj. Mais chaque départ de Ruby est un véritable déchirement pour la jolie blonde de 25 ans. En story Instagram ce jeudi 3 novembre justement, Carla Moreau est apparue très émue, retenant même avec difficulté ses larmes, pour se confier sur son manque lorsque la fillette n'est pas dans les alentours. "J'ai laissé Ruby, c'est ce qui a de plus dur quand tu as des enfants et que tu te sépares. En tout cas pour ma part parce que je suis tout le temps avec elle. Mon rôle de maman j'aime l'avoir tous les jours et le fait de ne pas pouvoir, c'est très dur", a-t-elle déclaré, la gorge serrée.

Malheureusement, il n'y a plus qu'à compter les jours, voire les heures avant de pouvoir la retrouver. En attendant, Carla Moreau est reconnaissante envers la technologie qui lui permet de ne jamais rompre le contact. "J'ai hâte de la retrouver donc ça fait toujours un peu de peine (...) Je peux prendre de ses nouvelles et c'est ce qui compte", a-t-elle relativisé en conclusion.

Ce n'est pas la première fois que la célèbre Marseillaise s'exprime sur son mal-être face aux conséquences de sa rupture avec Kevin Guedj. À la fin du mois d'octobre déjà, elle se dévoilait au bout du rouleau sur ses réseaux sociaux. "Il me tarde vraiment de la retrouver parce que vous savez à quel point je suis proche de ma fille, à quel point je dors avec elle, je me lave avec elle, je mange avec elle enfin je fais tout ! Donc forcément c'est pas évident mais voilà je sais qu'elle a aussi besoin de son papa ce qui est tout à fait normal", comprenait-elle, souhaitant avant tout le bonheur de Ruby. "Je pense que le plus important pour elle c'est que ses parents soient heureux, qui soient bien et en bonne santé."