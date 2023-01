Kevin Levy (Demain nous appartient) et Aurore Delplace : rares confidence sur leur fils Aaron, 14 mois

Kevin Levy vient de rejoindre le casting de la série Demain nous appartient sur TF1. Il a été choisi pour incarner le nouveau personnage Bruno Paoletti, qui n'est autre que la père de Nathan (joué par Adher Gabeulet) et Julie (alias Lou Noérie).

Le comédien se tourne donc à son tour vers une série quotidienne, comme l'a fait avant lui sa compagne Aurore Delplace. Cette dernière évolue en effet sur la chaîne concurrente France 2 avec Un si grand soleil depuis 2019. Mais il n'a jamais été question pour Kevin Levy de la rejoindre sur le même programme. "Pas du tout ! Je ne voulais pas qu'on puisse penser que j'avais été pistonné", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Star parue lundi 16 janvier 2023. En revanche, sur le tournage de Demain nous appartient, Kevin Levy a été bien heureux de retrouver des proches, dont Naïma Rodric (qui prête ses traits à Lisa). "C'était magique, il y avait une super énergie entre nous. On se connaît par coeur. C'est la marraine de mon fils, Aaron", a-t-il indiqué.

Car oui, Kevin Levy a eu le grand bonheur d'accueillir son premier enfant au mois d'octobre 2021 avec la belle Aurore Delplace. Une arrivée qui a naturellement bouleversé sa vie. "Je suis papa depuis quatorze mois et ça a tout changé ! Je portais déjà un regard admiratif sur les femmes, mais quand je vois comment Aurore gère tout ça, ça me bluffe. En ce moment, mon fils n'arrête pas de dire : 'Je t'aime'. Ca me rend fou. J'ai conscience de la chance que j'ai dans ma vie personnelle et professionnelle parce que je vis de ma passion. J'espère qu'Aaron réussira à s'épanouir lui aussi. Je vais m'y employer", a-t-il promis à nos confrères.

Il s'agit là d'une vie rêvée pour Kevin Levy, à la tête d'une jolie petite famille après avoir connu quelques galères sentimentales comme il le raconte dans son spectacle Cocu. "Je voulais écrire depuis longtemps sur les couples et la fidélité. Il y a tout un schéma éducatif intéressant à exploiter. J'ai été cocu, j'ai fait cocu, je sais de quoi je parle. Je partage une certaine expérience de la vie avec le public", a-t-il également expliqué à Télé Star. Un premier one-man show pour lequel il est actuellement en tournée.