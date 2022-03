Kevin Mayer en couple : séjour romantique à New York et rare photo de sa compagne Delphine

C'est l'un des sportifs préférés des Français et après une année 2021 couronnée de succès, il profite de belles vacances en ce moment. À 30 ans, Kevin Mayer fait partie des athlètes les plus forts de son sport et malgré quelques désillusions, il a tout de même ramené une médaille d'argent lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier. Une petite déception pour celui qui était venu chercher l'or, mais malgré tout une superbe performance qu'il a pu célébrer avec ses proches et notamment celle qui partage sa vie depuis 2017, Delphine Jariel.

La belle blonde de 24 ans est elle aussi une grande sportive, championne de France de planche à voile. Une passion pour le sport qui les a sans doute rapprochés et qui continue de les faire vibrer si l'on s'en tient aux dernières stories partagées par le beau blond sur Instagram. Suivi par plus de 311 000 abonnés, le décathlonien est actuellement en voyage romantique avec son amoureuse du côté de New York. Il a publié hier une très jolie photo de Delphine pendant que le couple profitait d'un peu de repos dans un café. In love, Kevin Mayer a ajouté un petit emoji coeur bleu en bas de la photo.

Le couple assiste à un match de basket

Quand on est dans la plus grande ville américaine, il y a des centaines d'activités possibles, mais fidèles à leur amour pour le sport, Kevin et Delphine sont allés assister à un match de basket de l'équipe locale, les Knicks. Un beau moment qui a visiblement beaucoup plu au champion puisqu'il a pu y voir un autre Français, le basketteur Evan Fournier. Malgré la défaite des New-Yorkais, Kevin Mayer a passé un très bon moment dans la mythique salle du Madison Square Garden.

Un beau moment à deux pour le médaillé olympique et sa chérie, qui profitent de belles vacances à deux dans l'une des villes les plus romantiques du monde.