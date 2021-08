Kevin Mayer médaillé aux JO : sa compagne est une bombe !

Après ses efforts qui ont payé, Kevin Mayer est certainement impatient de rentrer en France, pour retrouver sa chère et tendre. L'athlète est en couple avec une jeune femme de 24 ans, elle aussi grande sportive et championne !



Delphine Jariel, originaire de Montpellier, est une jolie blonde svelte qui pratique la randonnée, le yoga, le kitesurf et le wing snow (la version en montagne). Elle a été championne de France de planche à voile en 2011 et 2015, championne d'Europe en équipe en 2012 et s'est hissée à la 6e place au Championnat du monde en 2017 à Tokyo. Au site Sportihome, elle confiait récemment qu'elle souhaitait participer aux J.O 2024 !

Sur Instagram, Delphine Jariel a partagé une photo d'elle tenant entre ses mains le fruit de durs labeurs : son diplôme de masseur-kinésithérapeute ! Et son chéri Kevin Mayer a fêté avec elle cette belle réussite !

Fière des accomplissements de son sportif préféré, Delphine Jariel a félicité son champion à travers sa story. Voilà un couple bien assorti !