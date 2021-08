Kevin Mayer : Relâche complète après les JO, vacances en van avec sa copine

C'est l'une des belles histoires de ces Jeux olympiques de Tokyo. Kevin Mayer, grand favori du concours du décathlon, a connu une grosse douleur physique qui l'a empêché de performer à son meilleur niveau. Après s'être repris en main, le jeune athlète de 29 ans a réussi une fin de concours incroyable pour finir à la deuxième place du concours et ainsi ramener une belle médaille d'argent à la France. Revenu en France, le beau blond en a profité pour répondre aux questions de nos confrères de L'Équipe et ainsi donner quelques informations sur les vacances à venir.

En couple depuis 2017 avec la championne de planche à voile, Delphine Jariel, le natif d'Argenteuil va enfin pouvoir profiter de repos. "Ça fait trois ans que j'attends les Jeux sans vacances car avec ma blessure de Doha et la crise du Covid, je n'ai pas pu finir un décathlon. Je n'ai eu aucun moment où j'ai pu relâcher la pression et repartir sur autre chose", indique ce passionné d'horlogerie. Et pour ce qui est du programme, les choses ont l'air déjà bien définies : "Je vais aller faire des baskets avec les potes, du volley, des vacances en van avec ma copine".

Là, je suis dans un cycle où je mange des pizzas et des pains au chocolat non-stop

Un emploi du temps bien chargé et qui devrait lui permettre de recharger les batteries après deux semaines fortes en émotion. Le recordman du monde du décathlon en profite également pour se lâcher après des mois de restriction. "Là, je suis dans un cycle où je mange des pizzas et des pains au chocolat non-stop et où je suis relâché comme je ne l'ai pas été depuis trois ans. C'est ce qui me manquait. Ça va me remettre un jus énorme et ça ne peut être que bon pour la suite", affirme-t-il dans cette interview publiée ce lundi 9 août.