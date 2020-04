Kiefer Sutherland en deuil : sa mère Shirley Douglas est morte à 86 ans

Les mauvaises nouvelles sont quotidiennes en cette période de pandémie. Et pourtant, la tristesse de Kiefer Sutherland n'est pas due au Covid-19. Le 5 avril 2020, le comédien a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la disparition de sa maman. "Tôt ce matin, ma mère Shirley Douglas est morte à cause de complications dues à une pneumonie (sans lien avec le coronavirus), a-t-il écrit sobrement sur Twitter. C'était une femme extraordinaire qui a mené une vie extraordinaire. Malheureusement, elle se battait contre des problèmes de santé depuis quelque temps et toute la famille savait que ce jour arriverait. A toutes les familles qui ont perdu des êtres chers de manière inattendue à cause du coronavirus, mon coeur se brise pour vous. S'il vous plaît, restez chez vous."

Shirley Douglas, qui a fait ses adieux à 86 ans, a eu une vie bien remplie. En tant qu'actrice, elle a cumulé de jolies apparitions dans sa filmographie, dont Chantons sous la pluie, Lolita de Stanley Kubrick ou Le Magicien d'Oz auprès de Judy Garland (bien qu'elle n'y ait interprété qu'un simple Munchkin). Dernièrement, en 2005, elle a incarné Pauline Dubois dans la série Robson Arms. Activiste, elle s'est aussi battue en faveur de nombreuses causes, a montré son soutien au mouvement des Black Panthers et a participé à sauver le système de sécurité sociale canadien.