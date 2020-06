Kim Glow très gênante : son hommage vidéo à George Floyd écoeure

Le monde entier est en émoi depuis la mort de l'Afro-Américain George Floyd lundi 25 mai à Minneapolis, à cause de son interpellation policière musclée. Nombreux sont les internautes à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles des personnalités. Et la vidéo de Kim Glow est loin d'avoir fait l'unanimité.

L'ancienne candidate des Marseillais pourrait être sacrée "reine des polémiques". Ces derniers mois, elle s'est attiré à plusieurs reprises les foudres des internautes. Son dernier fait d'armes concerne l'hommage qu'elle a tenu à rendre à George Floyd, sur le réseau social TikTok. Comme de nombreuses personnes, elle a été choquée de découvrir que le policier Derek Chauvin l'avait tué en maintenant son genou sur sa nuque durant plus de huit minutes. Un meurtre qui a été filmé et dont les images ont fait le tour du monde. Alors que les États-Unis s'embrasent depuis le drame, Kim Glow a tenu à réagir en postant une vidéo d'elle faisant du play-back sur la chanson Fierté, de la Team BS. En fond, on peut voir une image de l'arrestation.

Très vite, les internautes ont fait part de leur colère en découvrant cette publication. "Elle a craqué encore, Kim Glow", "Kim Glow,dans son cerveau, il y a du silicone, ce n'est pas possible autrement", "Par contre, à un moment, va vraiment falloir couper tout accès internet à la Kim Glow, elle ne respecte plus rien", "C'est consternant d'être aussi gênante et irrespectueuse. Cette femme est un poison. Kim Glow, elle tourne en ridicule tout ce qu'elle fait et là, on parle de la mort d'un homme. Je n'ai plus les mots, là, je suis trop choqué", a-t-on notamment pu lire. Reste à savoir si la jeune femme prendra le temps de répondre à ses détracteurs.