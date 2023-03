Kim Kardashian au match PSG-Rennes : présence très remarquée avec son fils Saint et sa soeur Kendall Jenner

Si la saison du Paris Saint-Germain est un véritable fiasco sportivement, le club de la capitale peut se réjouir d'attirer toujours plus de stars dans son stade. Depuis le rachat par le Qatar en mars 2012, les nouveaux propriétaires semblent visiblement plus intéressés par la vente de maillot et la signature de stars internationales que par un véritable projet sportif cohérent. Piteusement éliminés de la Ligue des champions par le Bayern Munich, les coéquipiers de Lionel Messi ont encore largement déçu dimanche dernier face à Rennes.

Dans un match pourtant à leur portée, les Parisiens se sont fait battre à plate couture, 2 buts à 0 dans leur antre du Parc des Princes. Une saison définitivement ratée pour Christophe Galtier et ses joueurs, mais si cela peut remonter le moral des fans du club, les stars internationales semblent toujours intéressées. Cela fait des années maintenant que les plus grandes célébrités se pressent dans le carré VIP de l'enceinte parisienne et on ne compte plus les soirées de gala avec des acteurs ou des chanteurs américains de renom. Ce 19 mars, c'est nul autre que Kim Kardashian qui se trouvait dans les tribunes.

Saint prend la pose avec Kylian Mbappé

L'influenceuse et femme d'affaires de 42 ans n'est peut-être pas la plus grande connaisseuse de football, mais visiblement, son fils Saint l'est lui ! Le fils de Kanye West a même eu la chance de prendre des photos avec Kylian Mbappé (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Installée dans les tribunes, Kim Kardashian est également allée au bord de la pelouse avec son fils. Elle n'était d'ailleurs pas seule en tribunes puisque sa soeur Kendall Jenner était également de la partie. Lunettes teintées et casquette sur la tête, le mannequin de 27 ans voulait passer incognito dans les travées du Parc des Princes.

Une présence qui n'a donc pas vraiment porté chance aux joueurs de la capitale, puisqu'ils se sont inclinés à domicile en championnat, une première en quasiment deux ans pour les Parisiens.