Diaporama : Kim Kardashian au match PSG-Rennes : présence très remarquée avec son fils Saint et sa soeur Kendall Jenner

1 / 20 Kim Kardashian au match PSG-Rennes : présence très remarquée avec son fils Saint et sa soeur Kendall Jenner

3 / 20 Ce dimanche 19 mars, Kim Kardashian était dans les tribunes pour la rencontre du club de la capitale Kim Kardashian et son fils Saint - People au match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais au Parc des Princes à Paris le 19 mars 2023. © BestImage, Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

4 / 20 L'influenceuse était accompagnée de son fils Saint et elle s'est même rendue au bord de la pelouse Kim Kardashian et son fils Saint - People au match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais au Parc des Princes à Paris le 19 mars 2023. © BestImage, Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

5 / 20 Sa soeur, Kendall Jenner, était également présente à ses côtés Kim Kardashian assiste au match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais au Parc des Princes à Paris le 19 mars 2023. (Credit Image: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire) © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 20 Saint a eu la chance de prendre plusieurs photos avec la star du PSG, Kylian Mbappé Kylian Mbappé et Saint - Kim Kardashian et son fils Saint assistent au match opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais au Parc des Princes à Paris et posent avec Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi (Président du PSG) le 19 mars 2023. © Kim Kardashian Instagram via Bestimage © BestImage, Kim Kardashian Insagram via Bestimage

7 / 20 Une présence qui n'a pas porté chance au club de la capitale, qui a fini par s'incliner Kim Kardashian assiste au match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais au Parc des Princes à Paris le 19 mars 2023. © BestImage, Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

