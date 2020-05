Kim Kardashian en culotte et pièces de cuir, son improbable tenue de confinement

Le confinement est décidément l'occasion de se lâcher. Pour certains, c'est un coup de tondeuse un peu trop près du crâne, une couleur extravagante, une moustache ou une barbe à n'assumer qu'à domicile. Et pour d'autres, c'est la mode, toujours, en toutes occasions. Kim Kardashian, par exemple, s'était mise sur son trente-et-un, le 20 mai 2020, alors que le programme de sa journée ne s'y prêtait pas forcément. Pendant que vous traîniez chez vous en jogging – personne ne vous juge, c'est juste un constat –, la reine de Calabasas, elle, a opté pour un total look blanc avec pantalon de type cowboy en cuir et simple ensemble de lingerie en dessous. Why not ?

N'allez pas croire que Kim Kardashian manque de recul sur la situation. Au contraire, c'est avec beaucoup d'ironie qu'elle a sorti sa tenue du dressing. "Bien habillée pour aller nulle part", écrit-elle en guise de légende. Si la France est sortie de son confinement le 11 mai 2020, aux États-Unis, il est toujours de rigueur de rester à la maison. Et, plus que jamais, la fille de Kris Jenner a besoin de se changer les idées. Comme pour beaucoup de couples, la situation est compliquée et ce, que l'on possède ou non plusieurs hectares de terrain.