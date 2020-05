Jim Carrey brise ses belles promesses... et se débarrasse de sa grosse barbe !

Il n'a pas tenu ses belles promesses ! Au début du confinement, alors que l'avenir semblait encore long et incertain, Jim Carrey s'était lancé un défi. Le comédien de 58 ans avait prévu de se laisser pousser la barbe jusqu'à ce qu'il puisse sortir et tourner à nouveau... décision qu'il n'a pas tout à fait respectée. Le jeudi 14 mai 2020, c'est la peau douce comme celle d'un nouveau-né qu'il est apparu sur les réseaux sociaux, avec pour seule explication une envie soudaine. "Je me suis rasé parce que... hey, je n'ai pas besoin d'avoir une raison spécifique, a-t-il simplement expliqué. Je me suis juste rasé, bon sang !" La fin d'une ère...

Et dire que ce début d'année devait se dérouler au poil. Le 23 mars 2020, alors que l'Amérique connaissait les premières heures de son confinement, Jim Carrey avait annoncé qu'il conserverait cette toison poivre et sel... quitte à lui consacrer un journal de bord afin de documenter sa croissance. "Jour 1. Je laisse pousser une barbe jusqu'à ce que nous retournions tous travailler. Je posterai régulièrement des photos pour que vous puissiez admirer le miracle de mon inutile transformation, écrivait-il. Normalement, j'essaie de rester à la pointe du divertissement. Maintenant, je vais conquérir l'autre versant non débroussaillé. Rejoignez-moi."