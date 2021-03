Kim Kardashian : Humiliée quand elle était enceinte, elle est restée cloîtrée pendant des mois

Le monde se révolte depuis la mise en lumière du traitement qui a été réservé à Britney Spears tout au long de sa carrière. Au mois de février 2021, le New York Times a accordé à l'artiste un documentaire dévoilant un panorama déplorable de la manière dont elle avait été entourée, de la façon dont les médias avaient évoqué son histoire. Ce qui a fait écho dans l'âme de Kim Kardashian, qui s'est enfin installée dans son canapé, à Calabasas, pour regarder ces images.

Après avoir visionné Framing Britney Spears, la jeune femme a effectivement tenu à témoigner de la pression ignoble qui règne à Hollywood sur son compte Instagram. "J'ai ressenti beaucoup d'empathie pour elle, écrit la jeune femme. La façon dont les médias ont joué un rôle dans sa vie peut vraiment être traumatisante, et ça peut vraiment briser une personne, même la plus forte. Personne ne mérite d'être traité avec autant de cruauté, de jugements, juste pour divertir les autres."

Je n'ai pas pu quitter la maison pendant des mois après ça

Les gros titres tapageurs, les photographies prises dans la rue, à la volée, les interviews humiliantes, elle a connu. Encore plus quand elle était enceinte de son premier enfant, en 2013, et qu'elle vivait une grossesse extrêmement complexe. "Je souffrais de prééclampsie, ce qui me faisait enfler de manière incontrôlable, rappelle Kim Kardashian. J'ai pris 27kg et accouché six semaines à l'avance. Je pleurais tous les jours en voyant ce que devenais mon corps, surtout à cause de la pression que la société m'imposait en me comparant à ce que devait être une grossesse saine. Regarder toutes ces photos de moi en ligne, dans les magazines, avait détruit ma confiance en moi. Je me demandais si j'arriverais vraiment à récupérer ma ligne d'antan."

Puisque les images sont parfois plus fortes que les mots, Kim Kardashian a partagé tout un panel de couvertures d'époque. On peut lire, dans les titres de presse américaine, des infamies de type "Je ne serai plus jamais sexy", "Je ne peux plus m'empêcher de manger", "Mon cul ne cessera jamais de grossir". Elle était également comparée, par certains magazines, aux orques de SeaWorld. "On se moquait de moi chaque semaine, regrette-t-elle. Je n'ai pas pu quitter la maison pendant des mois après ça. J'étais brisée." Aujourd'hui, Kim Kardashian est maman de quatre enfants et a prouvé à la Terre entière qu'elle avait su renaître de ses cendres. Pas sûr, hélas, que le traitement réservé à son divorce soit plus bienveillant...