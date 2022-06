Kim Kardashian recalée du Jubilé de la reine Elizabeth ? Elle "essayait d'acquérir des billets par tous les moyens"

Kim Kardashian, recalée du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II ? Selon plusieurs tabloïds britanniques, la créatrice de Skims aurait été boycottée des célébrations traditionnelles de la famille royale alors qu'elle avait essayé d'obtenir de précieux billets pour y assister avec son chéri Pete Davidson. Le Daily Mail et The Mirror ont ainsi rapporté que Kim Kardashian s'était rendue à Londres cette semaine dans l'espoir d'assister au Jubilé célébré samedi 4 juin 2022.

Cela a été assez surprenant

Ils ont affirmé que Kim Kardashian avait demandé des billets pour elle et son petit ami Pete Davidson, mais que le palais de Buckingham et la BBC, qui diffuse l'événement, avaient refusé. De plus, une source a déclaré au Daily Mail que Kim Kardashian était "tellement déterminée à assister" qu'elle "essayait d'acquérir des billets par d'autres moyens - et a même dit que cela ne la dérangeait pas si les billets n'étaient "pas VIP". "Kim se voit rarement refuser la participation à un événement, donc cela a été assez surprenant", ont-ils ajouté, "Kim et Pete aiment la famille royale et voulaient vraiment faire partie de cette célébration spéciale".

Pourtant, une source proche de la famille Kardashian a nié toutes ces rumeurs et affirmé que Kim n'avait pas tenté d'assister au Jubilé de la reine. Preuve en est, elle est déjà de retour à Los Angeles avec son petit-ami.

Pour rappel, le jubilé de platine de la reine Elizabeth a démarré le jeudi 2 juin et se terminera dimanche 5 juin 2022. La monarque de 96 ans va être mise à l'honneur dans toute l'Angleterre et de grandes festivités sont organisées pour célébrer ses 70 ans de règne. Selon Insider, ces célébrations comprendront des spectacles sur Diana Ross, Alicia Keys et Queen. David Beckham, Sir David Attenborough, Dame Julie Andrews et des membres de la famille royale devraient être présents.

Le coup d'envoi du jubilé de platine a été donné jeudi par le Trooping the Colour, le défilé annuel d'anniversaire de la reine Elizabeth qui est la première monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer.