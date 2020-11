Kim Kardashian, son Halloween grandiose : Jaden Smith malade, The Weeknd en Docteur Dolittle

Le 31 octobre 2020, Kim Kardashian et son épouxKanye West ont organisé une immense fête pour Halloween. Pour célébrer l'événement comme il se doit, Kim a fait aménager une immense salle reproduisant la taverne d'une araignée géante. Sur Snapchat, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm West explique : "Cette année, la tradition du Trick and Treat a été annulée à cause du covid mais je voulais que cette journée soit vraiment festive pour les enfants. C'est probablement l'un de mes plus grands cauchemars de voir autant d'araignées mais bon c'est pour la bonne cause."

La fille de Kris Jenner filme ensuite les différentes salles, toutes baignées de lumières rouges et décorées d'immenses tarentules. Au cours de cette énorme fête, de nombreuses célébrités ont été repérées. The Weeknd déguisé en Docteur Dolittle,Travis Scott en Alien psychédélique, Kylie Jenner en vipère sexy ou encore Jaden Smith déguisé en... malade e la Covid-19 ! Justin Bieber était également présent mais n'a apparemment pas souhaité porter de costume.

Déguisée en bimbo blonde (habillée d'un body string), Kendall Jenner a pu souffler ses bougies au cours de la soirée (la jeune femme va fêter ses 25 ans le 3 novembre prochain). Toujours plein d'idées lorsqu'il s'agit d'être original, Kanye West a cette fois décidé de s'habiller en motard pour cette Halloween tandis que Kim Kardashian étaient habillée entièrement en rouge dans une combinaison très moulante. Sur le visage, la businesswoman de 40 ans portait un masque d'inspiration BDSM ne laissant apparaître que les yeux et la bouche à l'aide de fermetures éclairs. Un costume spécial mais finalement très ingénieux pour être protégée du coronavirus tout au long de la soirée !