Kinderkraft : votre poussette évolutive 3 en 1 est en promo chez Amazon !

La poussette 3 en 1 kinderkraft

La Kinderkraft MOOV Poussette 3 en 1 est une poussette polyvalente qui offre une grande flexibilité aux parents qui cherchent à répondre aux besoins de leur bébé. Cette poussette peut être utilisée comme poussette canne, landau bébé et siège auto pour offrir une solution de transport complète pour votre enfant. Elle est équipée de grandes roues pour offrir une conduite confortable sur différents types de terrains !

Le Kinderkraft MOOV est une poussette trio, qui comprend une nacelle pour les nouveau-nés, un siège auto pour les déplacements en voiture, et une poussette canne pour les promenades rapides. La nacelle est équipée d'un matelas confortable pour offrir un soutien optimal à votre bébé, tandis que le siège auto offre une protection maximale en cas d'accident de voiture. La poussette canne est idéale pour les promenades rapides et les voyages, grâce à son design léger et pliable.

La poussette est équipée d'un siège inclinable pour permettre à votre enfant de se reposer ou de dormir confortablement pendant les promenades. Le siège est également réversible, ce qui vous permet de le placer face à vous ou face à la route, en fonction des préférences de votre enfant. Les grandes roues de la poussette offrent une conduite confortable sur différents types de terrains, tandis que la suspension intégrée garantit une conduite douce même sur les surfaces les plus irrégulières.

La Kinderkraft MOOV Poussette 3 en 1 est équipée d'un système de sécurité à 5 points pour garantir la sécurité de votre enfant pendant les déplacements. La poussette est également facile à plier et à ranger, ce qui la rend très pratique pour les voyages et les déplacements. La poignée réglable en hauteur permet aux parents de s'adapter à leur propre hauteur, pour un confort optimal lors de la conduite de la poussette.

En plus de ses fonctionnalités de base, la Kinderkraft MOOV est également équipée de nombreux accessoires pratiques pour faciliter la vie des parents en déplacement. Les adaptateurs universels permettent d'installer facilement la nacelle et le siège auto sur la poussette, tandis que la capote amovible offre une protection supplémentaire contre les éléments extérieurs. La poussette est également équipée d'un plateau à jouets pour divertir votre enfant pendant les promenades, ainsi que d'un panier de rangement pratique pour les courses et les achats.

Achetez dès maintenant votre poussette 3 en 1 Kinderkraft, à 269€ sur Amazon !