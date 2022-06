Koh-Lanta : 2 jours d'épreuve d'orientation, la pire finale du jeu

Tous les ans dans Koh-Lanta, le but ultime des aventuriers est d'arriver au bout du programme. Avant cela, ils doivent survivre sur le camp durant plus d'un mois, sans manger à leur faim et avec le confort le plus sommaire qui soit. Plus encore, les apprentis Robinson ont des épreuves physiques. C'est ainsi qu'ils s'affrontent lors de la course d'orientation, au cours de laquelle seulement trois poignards sont à trouver à travers une vaste île pour cinq participants. Cette mythique étape du jeu a été marquée par diverses évolutions au fil des saisons, notamment lorsqu'une année, elle a duré... deux jours !

C'était en 2007, lors du tournage de Koh-Lanta Palawan. Kevin, Jade, Maryline et Simon – ils étaient quatre à concourir à l'époque – ont découvert les règles : courir jusqu'au bout de la plage pour découvrir une carte et une boussole avant de trouver l'un des quatre repères autour duquel un totem leur indiquait la distance et l'orientation à prendre pour trouver leur conque, le graal. Si Kevin et Jade sont parvenus à se qualifier, leurs camarades ont bien galéré. A tel point qu'au bout de 5h30 de recherches, la production a pris la décision de faire une pause pour la nuit et de reprendre la course d'orientation le lendemain. De retour sur la plage face à Denis Brogniart, le duo a ainsi repris l'épreuve. Plus fraîche et les idées claires, Maryline a trouvé son poignard quelques minutes après le coup d'envoi et se qualifie alors pour les poteaux.

Si Maryline détient le record de durée après deux jours d'épreuve, lors de la saison suivante, un aventurier a remporté haut la main le jeu ! En effet, en 2008, Frédéric a réussi à décroché son ticket pour la suite de l'aventure en seulement vingt minutes ! Après lui, c'est Pascal, aventurier vu en 2016 dans Koh-Lanta, qui détient la seconde place du classement puisqu'il a brandi son poignard après trente-trois minutes de recherches.

Reste à voir si Bastien, Jean-Charles, Géraldine, Ambre ou François prendront place parmi ces records du plus rapide et du plus lent mardi 14 juin 2022 dans Koh-Lanta, Le Totem maudit sur TF1 !