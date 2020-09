Koh-Lanta 2020 : Diane et Estelle, le geste de la discorde, un an après

À Koh-Lanta, on ne se fait pas que des amis. Diane et Estelle, toutes les deux candidates de cette saison des 4 Terres, le savent bien. Alors qu'elles représentaient toutes les deux l'Ouest, ça n'a pas collé entre elles. Et aujourd'hui encore, près d'un an après le tournage du célèbre jeu d'aventure, leur relation reste extrêmement tendue, comme nous le raconte Estelle, éliminée vendredi 18 septembre 2020.

Tout a commencé lorsque, la semaine dernière, l'équipe des Oranges avait décidé à l'unanimité d'éliminer Estelle, jugée trop faible sur les épreuves. Surprise au conseil lorsque la conseillère à Pôle Emploi de 47 ans a brandi son collier d'immunité. Seul son vote était donc recevable, et il était dirigé contre Diane. C'est ainsi que la jeune blonde a dû quitter le jeu, très amère, avant de faire son retour chez les Violets du Nord quand Samuel a été contraint d'abandonner sur décision médicale.

Aujourd'hui, leur relation est au point mort. "Nous avons un groupe commun créé pour les aventuriers de Koh-Lanta. Mais à part ça, je n'ai pas de contact", lance Estelle. Et de raconter un épisode particulier entre elle et Diane : "J'ai vu toute l'équipe pour l'avant-première. Je ne vais pas vous cacher que Diane a été la seule à avoir refusé de me dire bonjour. Je suis allée vers elle et elle a refusé de me dire bonjour." Un geste qu'Estelle a du mal à comprendre. "Moi je n'ai plus de rancoeur, je sais faire la différence entre le jeu et ce qu'il se passe en France. J'ai su occulter tous ses mots, ses mépris, lance-t-elle. Quand je lis qu'elle n'a plus de rancune envers moi, je me demande alors pourquoi elle ne peut pas me rendre un simple bonjour."

Un malentendu entre Estelle et Diane

De son côté, Diane apporte une toute autre version. "Non, non, je n'ai pas du tout refusé de lui dire bonjour, nous assure-t-elle. On s'est vu de loin. Je lui ai souris, je lui ai fait un geste de la main étant donné qu'on ne peut pas se faire la bise avec le Covid. Et puis c'est surtout que je restais avec les personnes avec qui j'étais le plus proche, ni plus ni moins. Je ne l'ignorais pas. Mais on avait tellement de choses à se raconter avec mes amis de l'aventure que je discutais avec Dorian, Jody, François. Je n'ai pas particulièrement parlé avec Estelle ce jour-là. Je ne voulais offenser personne."

Toutefois, la jolie béarnaise avoue ne pas avoir tissé de lien d'amitié avec Estelle. "On n'a pas créé de lien particulier, on n'a pas d'affinité particulière. Je ne lui souhaite aucun mal, pas du tout, a-t-elle lancé. Tout se passe très bien, je lui souhaite le meilleur dans sa vie. Mais on n'a pas vraiment de relation particulière, on ne s'est pas rappelées. On s'est croisé et dit bonjour de manière courtoise sur Paris, mais c'est tout."

