Koh-Lanta 2020, la finale : les records incroyables des poteaux

Lors de la grande finale de Koh-Lanta, l'île des héros sur TF1, Naoil, Inès et Claude s'affronteront au cours de l'épreuve des poteaux. Une épreuve mythique du célèbre jeu d'aventure. En attendant de savoir lequel des trois candidats remportera le jeu, retour sur les records les plus incroyables des poteaux !

L'épreuve, qui n'existe que dans la version française du jeu, n'a fait son apparition qu'en 2002, un an après le lancement de la toute première saison de Koh-Lanta. Et dès l'introduction des poteaux, Amel a réalisé une véritable prouesse. La jeune femme a tenu 5 heures et 16 minutes en équilibre sur son poteau en bois. La deuxième meilleure performance a été réalisée l'année suivante lorsque Jade et Maryline ont dû être départagées par la production. Après 4h40, alors que l'épreuve s'éternisait, les deux candidates ont poursuivi sur un seul pied, et c'est Jade qui l'emporta.

Mais depuis, la règle a évolué. Depuis la saison 3 de Koh-Lanta, la difficulté est encore plus grande : la plateforme sur laquelle tiennent les candidats rétrécit au fil du temps passé en équilibre. Aussi, les apprentis Robinson étaient jusqu'à la saison 7 perchés sur leurs chaussures. Ces dernières saisons, c'est pieds nus qu'ils doivent tenir !

Certains aventuriers ont remporté non pas une, mais deux fois l'épreuve des poteaux. C'est le cas de Jade. Après la saison 3, elle a fait son retour dans une édition All Stars en 2009 où elle a également gagné les poteaux. Et elle n'est pas la seule dans ce cas : Pascal, candidat de Koh-Lanta Thaïlande en 2016 puis du Combat des héros en 2018, a également remporté deux fois les poteaux, sans jamais gagner le jeu. Claude pourrait bien suivre s'il finit dernier sur son poteau ce vendredi 5 juin 2020. En effet, le finaliste de Koh-Lanta, l'île des héros a déjà remporté l'épreuve en 2012. Huit ans plus tard, peut-être réitérera-t-il son exploit...

Rendez-vous ce vendredi 5 juin 2020 dès 21h05 sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta, l'île des héros.