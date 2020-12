Koh-Lanta 2020 : Loïc grand gagnant ? Les votes ont parlé !

Loïc a su conquérir le coeur des téléspectateurs grâce à sa bonne humeur, sa positivité, sa détermination et son calme exemplaire sur les épreuves. Toujours fair-play, l'aventurier de l'Ouest ne s'est fait aucun ennemi sur l'île. Et il pourrait récolter bon nombre de voix s'il finit parmi les deux finalistes.

Mais avant d'envisager un quelconque vote, il faudrait que Loïc remporte la mythique épreuve des poteaux, ou du moins qu'il soit choisi par le vainqueur. Et il a toutes ses chances ! Tout au long de Koh-Lanta, le jeune aventurier a brillé sur les épreuves d'équilibre, notamment la dernière en individuel qui consistait à passer une série d'obstacles... en équilibre sur une corde. Mais il émet toutefois un petit doute quant à ses capacités auprès de TV Mag : "J'ai des pieds très larges donc je me dis que ça aussi peut me jouer des tours quand les parties en bois se détacheront."

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce vendredi 4 décembre 2020 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres présentée par Denis Brogniart et découvrir qui de Loïc, Brice ou Alexandra en ressortira grand gagnant.