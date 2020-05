Koh-Lanta 2020 : Régis insulté et lynché après son vote au conseil, s'agace

Teasé depuis des jours, l'épisode de Koh-Lanta du 1er mai 2020 a en effet apporté une surprise de taille : l'élimination du binôme formé par Charlotte et le "héros" Teheiura, alors qu'ils avaient chacun un collier d'immunité ! Lors du conseil, Charlotte et Eric étaient à égalité en voix. Après un nouveau vote, la jeune femme a été sortie. La faute à Régis qui a changé son vote ! Une démarche critiquée sur la Toile...

Dès la fin du vote au conseil, les téléspectateurs se sont déchaînés sur Twitter pour s'en prendre à Régis et son choix d'éliminer Charlotte, laquelle entraînait alors automatiquement dans sa chute Teheiura, puisque leurs destins étaient liés. Sur Instagram, le décrié aventurier a pris la parole : "Bon, ça recommence. Le flux de haine reprend de plus belle. Pas grave. Comprenez bien une chose : votre avis, je m'en tape complètement. Koh-Lanta, c'est un jeu d'ELIMINATION. Ça fait 20 ans que ça existe, et c'est la même règle depuis. Si votre cerveau étriqué ne comprends pas, je ne peux rien pour vous", a-t-il d'abord écrit.

Et Régis, qui s'était déjà retrouvé sous le feu des critiques au point que ses enfants ont été menacés en ligne, d'ajouter sur sa supposée mollesse sur le camp : "On me parle de mérite. Alors soyons clair. Passé 2 jours, tout le monde est méritant sur KL. Avez vous déjà dormi au sol plus de 20 jours d'affilé ? Avez déjà passé 3 jours en ne mangeant qu'un seul crabe pour 7 personnes (...) J'ai été à l'infirmerie pour aller manger parce que je suis faible ?? Non, parce que je n'avais pas 'chié' depuis 20 jours, et sur décision du docteur. Cela vous est-il déjà arrivé ?? Et après tout ça, je devrais laisser ma place à un autre ?? Alors faites d'abord tout ça avant de parler. (...) Je suis fier de mon KL, fier de ma team Jaune, parce que malgré toutes nos différences, nous sommes restés ensemble, et depuis le début (...) Juste une chose : moi, j'ai fait Koh-Lanta. Pas vous. Je vous laisse les commentaires, défoulez vous. Je vous embrasse."