Koh-Lanta 2020 : Une finale en deux temps, la production s'explique...

L'édition 2019 de Koh-Lanta, baptisée L'île des héros, et diffusée pendant le confinement avait été rallongée. En effet, les épisodes du jeu d'aventure de TF1 étaient divisés. Cette saison des 4 Terres propose de longs épisodes non coupés. Mais d'après les informations de nos confrères de Puremédias, la grande finale devrait se jouer en deux fois.

L'épreuve d'orientation sera diffusée vendredi 27 novembre 2020, tandis que les téléspectateurs devront attendre la semaine suivante, le vendredi 4 décembre 2020 pour découvrir l'épreuve des poteaux ainsi que le direct avec l'ensemble des candidats et Denis Brogniart... et surtout le nom du grand gagnant de cette édition de Koh-Lanta, Les 4 Terres.

Koh-Lanta : La finale coupée en deux, "rien à voir avec le confinement"

Mais en réalité, comme le stipule Adventure Line Productions (ALP), la finale "n'a pas été découpée en deux parties". "Cette année, il y a un épisode supplémentaire. Cela fait que nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la période de confinement, à savoir un épisode qui présente l'orientation et le vendredi suivant un épisode des poteaux avec un plus long direct", explique la société de production de Koh-Lanta à nos confrères de Puremédias. Et de donner plus de précisions : "Nous sommes sur 15 épisodes au lieu de 14. Cela n'a rien à voir avec la mise en confinement. Cela avait été défini bien en amont". Enfin, cet épisode en plus, celui dédié à l'épreuve d'orientation, sera "aussi long" que les autres de la saison, assure ALP.

Rappelons que lors du premier confinement en mars dernier, les audiences de Koh-Lanta avaient explosé et diviser les épisodes afin de rallonger la diffusion de la saison n'avait pas empêché les téléspectateurs d'être au rendez-vous...

Après l'élimination surprise de Jody la semaine passée, un nouvel épisode de Koh-Lanta sera diffusé vendredi 6 novembre 2020. Et comme annoncé précédemment, les destins des aventuriers seront liés ! En effet, c'est en binôme qu'ils vont devoir disputer les épreuves... et s'affronter au conseil. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 vendredi afin de suivre les aventures des candidats.